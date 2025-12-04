"أبو طالب": المواطن أولاً في ميزانية المملكة.. ومكاشفة بكل معلومات الدخل والإنفاق

المواطن أولاً… رؤية تُترجم واقعاً

يختتم أبو طالب بتأكيد سمو ولي العهد أن كل ما يُنفق «من أجل مصلحة المواطن، صحةً وتعليماً ونهضةً وازدهاراً واستقراراً وأمناً وجودة حياة»، وهو ما يميّز الدول التي تبني خططها لخدمة الإنسان عن أخرى تكتفي بـ«شعارات فضفاضة لا علاقة لها بحياة الشعوب».