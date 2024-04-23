"أمير تبوك" يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية في اللقاء الأسبوعي

وفي بداية الاستقبال رحّب أمير تبوك بالجميع، متناولًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ مشيرًا إلى النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة في هذا العهد الزاهر؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.. بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء.