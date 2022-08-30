مكة المكرمة.. "شفاء" تشغل "مركز الكلى التخصصي" بالطاقة الشمسية

أطلقت جمعية شفاء بمكة المكرمة، أول مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية في مقرها بمكة، حيث ولدت الطاقة النظيفة الخضراء لتشغيل مركز الـكلى الـتـخـصـصي بأحدث الأنظمة والألواح التي تعمل على توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وتهدف "جمعية شفاء" من خلال هذا المشروع إلى رفع كفاءة التشغيل والحفاظ على البيئة وتوفير الكهرباء وتخفيض التكاليف التشغيلية والمعدل الاستهلاكي للطاقة.
وتعد جمعية شفاء أول منظمة صحية غير ربحية في المملكة تقدم خدماتها من خلال استخدام الطاقة الشمسية، حيث ركبت الجمعية أكثر من ٢٥٠ قطعة من ألواح الطاقة الشمسية.
وتعمل الجمعية على تقديم خدماتها للمرضى الفقراء والمحتاجين بمكة المكرمة من خلال المراكز الطبية والعلاجية والبرامج الصحية الاجتماعية الرائدة.