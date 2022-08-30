مكة المكرمة.. "شفاء" تشغل "مركز الكلى التخصصي" بالطاقة الشمسية

وتعد جمعية شفاء أول منظمة صحية غير ربحية في المملكة تقدم خدماتها من خلال استخدام الطاقة الشمسية، حيث ركبت الجمعية أكثر من ٢٥٠ قطعة من ألواح الطاقة الشمسية.