"الأمير بدر بن سلطان" يتوج الفائزين بـ"جائزة مكة للتميز" في دورتها الـ 15 بأفرعها التسعة

توّج نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، مساء أمس الخميس، الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الخامسة عشرة، للعام 2023 بأفرعها التسعة.
وفي مستهل الحفل، أوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، المشرف العام على الجائزة، الدكتور مشبب القحطاني، أنه قبل نَحْوِ خَمسَةَ عَشَرَ عامًا كَانَتِ النَّوَاةُ اَلأُولى لِجائِزةِ مَكَّةَ لِلتَّمَيُّزْ اَلتِي واكَبتِ التَّطَوُّر ورَاعَتِ المَجالاتِ الأكْثرَ حَيَويَّةً وأهمِّيَّة مُستمدَةً مَنهَجَ عملِهَا مِن توْجيهاتِ مُستشَارَ خَادِمِ الحرميْنِ الشَّريفيْن أميرَ مِنطَقةِ مَكَّةَ المكرَّمة اَلأمِيرَ خَالِدَ الفيْصلْ ومتابعةِ نَائِبَ أميرِ المِنْطقة – حَفظَهُما اَللَّه، فحظِيتْ بالنَصِيبِ الوافر منَ الاهْتمامِ والْعنايةْ لتأْتِي اللَّحْظةُ اَلتِي نَفخَرُ فِيهَا بِالْفائزين الَّذينَ نَقلُوا الأفْكارَ والْمُبادرات مِن أُطُرِ العملِ التَّقْليديِّ إِلى مَدارِجِ التَّأَلُّقِ وَحقُول الإبْداع.
وأضاف أنَّه دَيدَنُ حُكُومَةِ هَذِه البلَاد بِقيادة مَوْلَاي خَادِم الحرميْنِ الشَّريفيْنِ اَلمَلِك سَلْمان بْن عَبْد اَلعزِيز ووَلِيَ العهْدِ رئيسَ مَجلِسِ الوُزراءْ صَاحِبُ السُّموِّ الملَكيِّ اَلأمِيرَ مُحمَّدَ بْن سَلْمان أَدَامَ اَللَّهُ عِزَّهمَا تُجَاهَ الإبْداعِ والْمُبْدعينْ ومنْهجُهَا الدَّائمُ لِتكْرِيمِ الرُّوَّادِ فِي شَتَّى المجالاتْ دعْمًا وتحْفيزًا لِرُوحِ المُنافَسةِ عِنْدَ الأفْرادِ والْجِهاتْ تأصِيلاً لمَبادِئِ الإجَادَةِ والتَّميُّزْ فَذلِكَ جِسْرُ اَلعُبورِ نَحْوَ المُسْتقْبلِ اَلمُزْهِر تحْقيقًا لِمسْتهْدفاتِ رُؤيَة الممْلكةِ 2030 .
وأضاف: "ها هِيَ إِمارةُ مِنطَقةِ مَكَّةَ المُكرَّمة تَسِيرُ على النَّهْج ذاته إِذ نَلتَقِي فِي كُلِّ عامٍ لِنحْتَفيَ بِالْمبْدعينَ أفْرادًا وقطاعات وَنكرِمَ الرُّوَّادَ والْمتميِّزين، أُولئكَ الَّذينَ أسهموا فِي مُخْتَلِفِ المجالاتِ وطوَّروا، فنقشُوا أسْماءهمْ فِي سِجل جَائِزةِ مَكَّةَ لِلتَّمَيُّزِ، راوينَ بِذَلكَ تَفاصِيلَ حِكايةِ النَّجَاحِ والْإبْهار.
عقب ذلك ألقى وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة كلمة قال فيها: "يســـرني ويسعدني أصـالة عن نفسي ونيابة عن الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الخامسة عشرة أن أتقدم لسمو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشـريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ولســــموكم الكريم بالشكر والتقدير والعرفان لتتويجنا بهذه الجائزة الـغـالـيـة تقـديرًا منكم للجهود المبذولة والإنجازات المتحققة في مجالات الجائزة المتنوعة، الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخدمة المجتمعية وغيرها من المجالات التي تهدف جميعها إلى بناء الإنسان وتنمية المكان".
وأضاف: "كما يطيب لي في الوقت ذاته، أن أتقدم نيابة عن الزملاء والزميلات في منظومة الحج والعمرة بالشكر والتقدير لسـموكم الكريم ولأمانة الجائزة لما حظيت به وزارة الحج والعمرة من تكريم لفوز مؤتمر ومعرض خـدمـات الحج والعمرة بهذه الجائزة، وسيبقى المؤتمر برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين منصـة فاعلة للابتكار والإبداع لسائر الجهات والعاملين في خدمة ضـيوف الرحمن، يعكس من خلاله ريادة المملكة وقدراتها في أن تجعل رحلتهم الوجدانية تجربة لا تُنسـى في حياتهم، بفضـل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، واهتمام ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظهما الله-".
عقب ذلك، كرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان الفائزين، وهم على النحو التالي: الفائز في فرع التميز البيئي، مشروعات الطاقة الشمسية في منطقة مكة المكرمة، وفي فرع التميز الإداري فازت الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات "بالمرصاد"، وحصل على جائزة التميز الثقافي، معرض بينالي الفنون الإسلامية، وعلى جائزة فرع التميز الإنساني عمليات الإجلاء الإنسانية للمواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان، الفائز بجائزة التميز في خدمات الحج والعمرة "مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة"، والفائز بجائزة التميز في فرع التميز العمراني مشروع الرواق السعودي، والفائز بجائزة فرع التميز العلمي والتقني مشروع المكافحة الحيوية لحمى الضنك بمدينة جدة، والفائزين بجائزة فرع التميز الاقتصادي مهرجان ولي العهد للهجن وغرفة مكة المكرمة على جائزة، والفائز بجائزة التميز الاجتماعي فعاليّات تقويم جدة.
وفي ختام الحفل كرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الرعاة.