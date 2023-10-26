"الأمير بدر بن سلطان" يتوج الفائزين بـ"جائزة مكة للتميز" في دورتها الـ 15 بأفرعها التسعة

وفي مستهل الحفل، أوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، المشرف العام على الجائزة، الدكتور مشبب القحطاني، أنه قبل نَحْوِ خَمسَةَ عَشَرَ عامًا كَانَتِ النَّوَاةُ اَلأُولى لِجائِزةِ مَكَّةَ لِلتَّمَيُّزْ اَلتِي واكَبتِ التَّطَوُّر ورَاعَتِ المَجالاتِ الأكْثرَ حَيَويَّةً وأهمِّيَّة مُستمدَةً مَنهَجَ عملِهَا مِن توْجيهاتِ مُستشَارَ خَادِمِ الحرميْنِ الشَّريفيْن أميرَ مِنطَقةِ مَكَّةَ المكرَّمة اَلأمِيرَ خَالِدَ الفيْصلْ ومتابعةِ نَائِبَ أميرِ المِنْطقة – حَفظَهُما اَللَّه، فحظِيتْ بالنَصِيبِ الوافر منَ الاهْتمامِ والْعنايةْ لتأْتِي اللَّحْظةُ اَلتِي نَفخَرُ فِيهَا بِالْفائزين الَّذينَ نَقلُوا الأفْكارَ والْمُبادرات مِن أُطُرِ العملِ التَّقْليديِّ إِلى مَدارِجِ التَّأَلُّقِ وَحقُول الإبْداع.