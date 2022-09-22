"رئيس مطارات جدة" يهنئ خادم الحرمين وسمو ولي العهد بذكرى اليوم الوطني الـ92

وأضاف "أبو عباة": "تأتي ذكرى اليوم الوطني هذا العام متزامنة مع إنجاز العديد من الصروح الحضارية في مختلف القطاعات التنموية، وفي مجال الطيران المدني على وجه الخصوص والتي حققت المملكة فيها قفزات متتالية في تحقيق مستويات قياسية على المعايير الدولية ، SkyTeam ؛ حيث حَظِيَ مطار المؤسس بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، فشهد المطار عددًا من المشاريع التطويرية التي تواكب التوسع الاقتصادي والنمو السكاني، وزيادة الطلب على خدمات النقل الجوي؛ ومن ذلك تشغيل الصالة (1) التي تصل طاقتها الاستيعابية الحالية إلى (30) مليون مسافر سنويًّا وصولًا إلى (114) مليون مسافر بحلول 2030، للمضيّ نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، في تطوير الخدمات المرتبطة بالمسافرين بما في ذلك ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وتعزيز العمل مع شركاء النجاح من الجهات العاملة في المطار؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.