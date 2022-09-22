"رئيس مطارات جدة" يهنئ خادم الحرمين وسمو ولي العهد بذكرى اليوم الوطني الـ92

رفع الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة، باسمه وباسم منسوبي الشركة، أسمى آيات التهاني، وأصدق معاني التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية.
وأشار "أبو عباة" إلى أن ذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين لبلادنا الغالية المملكة العربية السعودية؛ يُعد يومًا أغر نستذكر فيه بكل فخر واعتزاز قائد مسيرة الخير والعطاء المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، الذي استطاع بحنكته السياسية ورؤيته الاستراتيجية جمع الشمل ولمّ شتات هذا الوطن المعطاء.. فرسم أروع الصور وأبلغها، وسطر أمجاد هذا الوطن عبر رحلته المباركة لتأسيس هذا الكيان الكبير على ثوابت عظيمة، كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليصبح بنيانًا قويًّا راسخًا ينعم بالأمن والاستقرار.
وقال "أبو عباة": "لقد أقام الملك المؤسس ورجاله الميامين دولة فتية تَحولت إلى نموذج للدولة الحديثة، وأسس قواعد هذا البناء الشامخ، ووضع منطلقاته وثوابته التي ما زلنا نستضيء منها لتنير حاضرنا ونستشرف بها ملامح مستقبلنا، فقد وقف التاريخ شاهدًا على بطولاته وإنجازاته وعطاءاته التي كان من شأنها تهيئة السبل لانطلاقة حضارية نحو آفاق الحداثة في البناء والنمو والتقنيات الحديثة، شملت أبعادها الداخل والخارج على اختلاف المستويات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى ما تَحقق للوطن والمواطن من مكتسبات عديدة مميزة انطلقت من سياسة حكيمة قادها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ حيث سجلت المملكة معدلات نمو قياسية ونوعية في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وما تضمنته من برامج ومبادرات ورؤى أحدثت نقلةً نوعية في رحلة التمكين لدولة عصرية برؤية حكيمة ترتكز على طموح الوطن وحيوية المجتمع وازدهار الاقتصاد الوطني، وتحقيق تطلعات المواطن، وبات الجميع -ولله الحمد- يقطف أولى ثمار هذه الإصلاحات التي شهدتها المملكة عبر السنوات القليلة الماضية.
وأضاف "أبو عباة": "تأتي ذكرى اليوم الوطني هذا العام متزامنة مع إنجاز العديد من الصروح الحضارية في مختلف القطاعات التنموية، وفي مجال الطيران المدني على وجه الخصوص والتي حققت المملكة فيها قفزات متتالية في تحقيق مستويات قياسية على المعايير الدولية ، SkyTeam ؛ حيث حَظِيَ مطار المؤسس بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، فشهد المطار عددًا من المشاريع التطويرية التي تواكب التوسع الاقتصادي والنمو السكاني، وزيادة الطلب على خدمات النقل الجوي؛ ومن ذلك تشغيل الصالة (1) التي تصل طاقتها الاستيعابية الحالية إلى (30) مليون مسافر سنويًّا وصولًا إلى (114) مليون مسافر بحلول 2030، للمضيّ نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، في تطوير الخدمات المرتبطة بالمسافرين بما في ذلك ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وتعزيز العمل مع شركاء النجاح من الجهات العاملة في المطار؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وقدّم "أبو عباة" التهنئة لأبناء الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الوطنية الغالية؛ داعيًا الله تعالى أن يُديم على وطننا وأمتنا الأمن والأمان والتقدم والازدهار.