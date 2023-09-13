بالتزامن مع اليوم الوطني.. وزير الإعلام يعلن إطلاق قناة "السعودية الآن"

كما أكد الوزير الدوسري أهمية مواكبة الإعلام للحراك التنموي والتطور الملموس على مختلف الأصعدة، كأحد المؤشرات التي تعكس حجم هذا الحراك الذي هو زخم الفعاليات والأنشطة والمناسبات والمؤتمرات التي تشهدها المملكة، ويكتمل بالأدوار الإعلامية التي تُعد مرآة عاكسة للأحداث الوطنية، وضمن إطار القوى الناعمة التي تتبعها المملكة العربية السعودية لعكس الصورة الوطنية لدى العالم أجمع، و ماهذه الخطوة إلا جزء بسيط من الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الإذاعة والتلفزيون كجزء من إستراتيجيتها في تعزيز المحتوى المحلي وتحقيق برنامج التحول.