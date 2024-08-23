"الأرصاد" ينبّه من أمطار متفاوتة على محافظات عدة في مكة والباحة وحائل

كما نبَّه المركز من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشيه انعدام في الرؤية، وجريان للسيول وتساقط البرد، على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها، وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.