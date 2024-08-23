"الأرصاد" ينبّه من أمطار متفاوتة على محافظات عدة في مكة والباحة وحائل

أصدر المركز الوطني للأرصاد، ثلاثة تنبيهات بخصوص تقلبات جوية على محافظات ثلاث مناطق، هي: مكة المكرّمة والباحة وحائل.
تفصيلًا، نبَّه المركز من هطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرّمة "الطائف - ميسان - أضم - الكامل - العرضيات - الليث - القنفذة"، بدءاً من اليوم حتى يوم الثلاثاء المقبل، وأهاب الدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
كما نبَّه المركز من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشيه انعدام في الرؤية، وجريان للسيول وتساقط البرد، على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها، وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
وبخصوص منطقة حائل، نبَّه المركز من أمطارٍ رعديّة ونشاطٍ في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، موضحاً أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.