مخالفات وحالات تَسَتّر وتشوه بصري.. "بلدية محايل" تبدأ في الإغلاق الإجباري للصناعية القديمة

شرعت بلدية محايل، بمساندة من المحافظة والشرطة والمرور والدفاع المدني، صباح اليوم، بإغلاق "الصناعية القديمة" بالمدخل الشمالي بالمحافظة، مُنهِية بذلك حقبة زمنية كبيرة من المخالفات وحالات التستر والتشوه البصري.
ويأتي الإجراء بناء على توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز الذي طرح سؤالًا في وقت سابق على "سبق"، مضمونه: هل أنتم راضون عن المدخل الشمالي لمحافظة محايل؟!
وأجاب أمير المنطقة في نفس الوقت بأنه الحل سيكون قريبًا جدًّا؛ لتشرع بلدية محايل في ترسية إنشاء وتطوير المنطقة الصناعية الأولى بالمحافظة على طريق الملك عبدالله (امتداد محايل- بحري وسكينة) على إحدى الشركات الوطنية المؤهلة في تشغيل المناطق الصناعية، لتحسين المشهد الحضري وإيجاد فرص استثمارية واعدة وخلق فرص عمل وإيجاد حراك تنموي لمحافظة محايل والقضاء على حزمة من المخالفات.
وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ لـ"سبق": نظرًا لانتهاء الأعمال في الصناعية الجديدة وجاهزيتها لنقل الأنشطة الصناعية المختلفة بالمحافظة (ورش السيارات- ورش معدات الديزل- محلات قطع غيار السيارات- محلات قطع غيار معدات الديزل- ورش النجارة- ورش الحدادة- ورش الألمنيوم- معارض السيارات- البناشر- مغاسل السيارات- التشاليح)، قامت البلدية بدعوة المعنيين إلى إخلاء مواقعهم الحالية في داخل وأطراف محافظة محايل والنقل للصناعية الجديدة، في مدة حُددت بعشرة أيام من تاريخ 17/ 10/ 1444هـ- 07/05/2023م، يعقبها فرض الغرامات والعقوبات على المنشأة غير الممتثلة للتوجيه، وإغلاقها نظامًا؛ وهو ما تم صباح اليوم؛ مؤكدًا أن الإجراء يأتي بتوجيه من أمير عسير ومتابعة مباشرة من أمينها المهندس عبدالله الجالي.
وسيجري البدء في فصل التيار الكهربائي عنها ابتداء من يوم غد وفق التنسيق الذي تم مع شركة الكهرباء.