مخالفات وحالات تَسَتّر وتشوه بصري.. "بلدية محايل" تبدأ في الإغلاق الإجباري للصناعية القديمة

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ لـ"سبق": نظرًا لانتهاء الأعمال في الصناعية الجديدة وجاهزيتها لنقل الأنشطة الصناعية المختلفة بالمحافظة (ورش السيارات- ورش معدات الديزل- محلات قطع غيار السيارات- محلات قطع غيار معدات الديزل- ورش النجارة- ورش الحدادة- ورش الألمنيوم- معارض السيارات- البناشر- مغاسل السيارات- التشاليح)، قامت البلدية بدعوة المعنيين إلى إخلاء مواقعهم الحالية في داخل وأطراف محافظة محايل والنقل للصناعية الجديدة، في مدة حُددت بعشرة أيام من تاريخ 17/ 10/ 1444هـ- 07/05/2023م، يعقبها فرض الغرامات والعقوبات على المنشأة غير الممتثلة للتوجيه، وإغلاقها نظامًا؛ وهو ما تم صباح اليوم؛ مؤكدًا أن الإجراء يأتي بتوجيه من أمير عسير ومتابعة مباشرة من أمينها المهندس عبدالله الجالي.