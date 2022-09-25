غدا.. "المملكة" تشارك بمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات في "بوخارست"

يُشار إلى أن مؤتمر المندوبين المفوضين الذي يُعقد كل أربع سنوات، هو أعلى سلطة في الاتحاد الدولي للاتصالات، ويتم من خلاله تحديد السياسات العامة لتحقيق أهداف الاتحاد، وإجازة الخطة الإستراتيجية والمالية للاتحاد لأربعة أعوام قادمة، وتُقرِّر فيه الدول الأعضاء دور المنظمة في المستقبل.