موانئ الصيد بجازان.. وفرة في المعروض تنعكس على الحركة التجارية وأسواق الأسماك

ويُعد قطاع الصيد البحري في جازان من الأنشطة الاقتصادية الرئيسة التي يعتمد عليها الأهالي في توفير مصدر دخل مستدام، حيث تتوافد القوارب يوميًا محملةً بأصناف متعددة من الأسماك مثل: الشعور، والبياض، والهامور، والكنعد، مما يعزز الحضور اليومي لهذه المنتجات في الأسواق، ويسهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين.