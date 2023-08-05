شقراء.. اكتمال الاستعدادات لاستقبال مرشحي ومرشحات الوظائف التعليمية

وتأكدت اللجنة من جاهزية الكوادر التعليمية والإدارية لاستقبال ومقابلة المرشحين والمرشحات وجاهزية مقرات الاستقبال؛ حيث تم تجهيز مقر في مبنى الإدارة الرئيسي لاستقبال المرشحين، ومقر في الأقسام النسائية لاستقبال المتقدمات.