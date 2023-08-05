شقراء.. اكتمال الاستعدادات لاستقبال مرشحي ومرشحات الوظائف التعليمية

أنهت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية التعاقدية في وقت مبكر.
ودعت إدارة تعليم شقراء المرشحين والمرشحات لإجراء المطابقة وإجراء المقابلة الشخصية بدءًا من يوم الأحد القادم 19 محرم 1445هـ.
وتَرَأس المساعد للشؤون التعليمية الدكتور عبيد الحمادي، اجتماع اللجنة الإشرافية للتوظيف التعاقدي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام ١٤٤٥هـ للبنين والبنات، وناقش مع أعضاء اللجنة آخر الاستعدادات لاستقبال المرشحين والمرشحات.
وتأكدت اللجنة من جاهزية الكوادر التعليمية والإدارية لاستقبال ومقابلة المرشحين والمرشحات وجاهزية مقرات الاستقبال؛ حيث تم تجهيز مقر في مبنى الإدارة الرئيسي لاستقبال المرشحين، ومقر في الأقسام النسائية لاستقبال المتقدمات.
وأوضحت الإدارة أن الوثائق المطلوبة هي أصول (الهوية الوطنية، وثيقة التخرج، الرخصة المهنية، السجل الأكاديمي)، مع شهادة المعادلة لخريجي الجامعات من خارج المملكة.
وشددت على ضرورة ترجمة السجل الأكاديمي والوثيقة إذا كان أحدهما بغير اللغة العربية.