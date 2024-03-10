إنهاء معاناة مقيم في العقد الخامس من "الحصوة المرجانية" بمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا

تَمَكّن فريق طبي متخصص في أمراض وجراحة المسالك البولية بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنهاء معاناة مقيم سوداني في العقد الخامس من عمره يعاني من حصوة "قرن الوعل أو الحصوة المرجانية".
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن المريض حضر عن طريق العيادة الخارجية وهو يعاني من آلام في الجانب الأيسر منذ ٢٢ عامًا، وعلى الفور قرر الفريق الطبي إجراء الفحوصات السريرية والأشعة اللازمة؛ حيث تم تشخيص الحالة بشكل دقيق، وتَبَين وجود حصوة كبيرة متشعبة بالكلية اليسرى ملأت حوض الكلية كاملًا للمريض؛ مما تسبب له في حدوث آلام متكررة، بالإضافة إلى وجود نزيف متكرر في الجهاز البولي.
وتابع التجمع أن الفريق الطبي قرر إجراء التدخل الجراحي وإجراء عملية عاجلة لاستخراج الحصوة؛ حيث استغرقت العملية ساعتين ونصفًا تم فيه استخراج حصوة تُسمى قرن الوعل أو "الحصوة المرجانية" من الكلية بنجاح؛ حيث يبلغ طولها حوالى ٧ سم وعرضها ٤ سم، وبفضل الله نجحت العملية، وبعد استكمال الفترة العلاجية خرج المريض من المستشفى وهو بصحة وعافية.