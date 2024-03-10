إنهاء معاناة مقيم في العقد الخامس من "الحصوة المرجانية" بمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن المريض حضر عن طريق العيادة الخارجية وهو يعاني من آلام في الجانب الأيسر منذ ٢٢ عامًا، وعلى الفور قرر الفريق الطبي إجراء الفحوصات السريرية والأشعة اللازمة؛ حيث تم تشخيص الحالة بشكل دقيق، وتَبَين وجود حصوة كبيرة متشعبة بالكلية اليسرى ملأت حوض الكلية كاملًا للمريض؛ مما تسبب له في حدوث آلام متكررة، بالإضافة إلى وجود نزيف متكرر في الجهاز البولي.