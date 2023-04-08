النقابة العامة للسيارات توفّر خدمة النقل العام للمعتمرين

وأضاف أن عدد الرحلات في شهر رمضان بلغ 13 رحلة تردّدية تتابعية من مطار الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام، تبدأ عند العاشرة صباحًا حتى العاشرة من مساء كل يوم؛ حيث تنطلق رحلة كل ساعة، وفي المقابل تتجه 12 رحلة من مكة تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الحادية عشرة مساء، لافتًا النظر إلى أنه ستتم زيادة عدد الرحلات في العشر الأواخر من رمضان، وتعديل التوقيت الزمني للرحلات لتواكب ازدياد أعداد الرحلات الجوية ومواعيد قدومها إلى المطار، إضافة إلى دخول صلاة التهجد؛ حيث سيبدأ انطلاق الحافلات من المطار عند الثالثة عصرًا ليتوقف عند الثالثة صباحًا، وتكون في مكة المكرمة من الساعة الرابعة عصرًا حتى الرابعة صباحًا.