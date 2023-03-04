"آل إبراهيم" يستعرض ملامح المرحلة الواعدة لـ"العربية" بعد انتقال المقرّ الرئيس للسعودية

وقال "آل ابراهيم" بمناسبة احتفال قناة "العربية" الإخبارية بالذكرى العشرين لانطلاق بثها قبل عقدين من الزمن، وتحديداً في الثالث من مارس عام 2003 : "يؤرّخ البث مِن الرياض لمرحلة جديدة عناوينها الأبرز: التوسع الرقمي، والذكاء الاصطناعي، واستمرار الصدارة الإقليمية، والتوجه نحو الريادة العالمية."، وتابع آل ابراهيم: "عملت "العربية" على مدى العقدين الماضيين على التوسع الأفقي والعمودي، فتحوّلت إلى شبكة إخبارية متكاملة، وبات اسمها بمثابة علامة فارقة ترتبط بالمصداقية الإعلامية والحياد الإخباري والتطوّر التكنولوجي في كل مكان حول العالم، وهو ما سعينا إليه منذ إطلاق "العربية" في عام 2003".