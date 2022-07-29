ولي العهد يجتمع مع المديرة العامة لليونيسكو ويستعرضان المبادرات الثقافية السعودية

حضر اللقاء، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، وراكان الطوق المشرف العام للشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة، فيما حضر من "اليونيسكو" كبير الإداريين نيكولاس كاسيانيدس.