ولي العهد يجتمع مع المديرة العامة لليونيسكو ويستعرضان المبادرات الثقافية السعودية

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في مقر إقامته، بالعاصمة الفرنسية باريس، مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" السيدة أودري أزولاي.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض المبادرات الثقافية السعودية، والتعاون المتبادل مع اليونيسكو وفرص تطويره.
حضر اللقاء، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، وراكان الطوق المشرف العام للشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة، فيما حضر من "اليونيسكو" كبير الإداريين نيكولاس كاسيانيدس.