"الوطنية للإسكان" تعلن عن مشروع ضاحية الفرسان والمرحلة الثانية من "ضاحية خزام" في الرياض

وتأتي ضاحية الفرسان على مساحة 35 مليون متر مربع شمال شرق الرياض، وتستهدف بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، فيما أعلنت الوطنية عن المرحلة الثانية من ضاحية خزام الواقعة شمال العاصمة الرياض على مساحة تتجاوز 21 مليون متر مربع، وتستهدف بناء 30 ألف وحدة سكنية لتستوعب 150 ألف نسمة، ومن المتوقع تسليم أولى الوحدات السكنية في بداية عام 2026.