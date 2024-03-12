القيادة تهنئ رئيس موريشيوس بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بريثفييراجسينغ روبون، رئيس جمهورية موريشيوس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.