مشاهد من مغادرة الحجاج المدينة إلى مكة وفق نظام التفويج الآلي

وشهد اليوم تواجد الحجاج في أرجاء المنطقة المركزية في محيط المسجد النبوي، وهم يتهيؤون لمغادرة أماكن سكنهم في الفنادق ودور السكن والصعود للحافلات في طريقهم إلى مكة المكرمة بعد أن أمضوا أياماً في مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي تعدّ وجهة رئيسة لقوافل الحجيج خلال رحلتهم الإيمانية لأداء مناسك الحج، وسط خدمات متكاملة تقدمها الجهات واللجان الميدانية؛ لمتابعة أعمال تفويج الحجاج، وتقديم كل ما من شأنه تيسير انتقالهم إلى المشاعر المقدسة براحة واطمئنان.