"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية مع برنامج الغذاء للوقاية من سوء التغذية في السودان

وتهدف الاتفاقية إلى الوقاية من التدهور الغذائي لدى الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، وتقديم المساعدات الغذائية إلى المستفيدين، ويتضمن ذلك شراء وتوزيع 132.40 طنًّا من المكملات الغذائية، يستفيد منها 29.423 فردًا.