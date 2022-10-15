موسم الرياض 2022.. فعاليات ومفاجآت جديدة في موسم "فوق الخيال"

وانطلقت النسخة الأولى في 11 أكتوبر 2019 تحت شعار "هنا الرياض.. تخيّل"، وكان مقرراً له الاستمرار لمدة 70 يوماً، تمّ تمديدها حتى 18 يناير في منطقة السفاري وصحاري الرياض، حتى نهاية مارس 2020 في البوليفارد، ووصل عدد الزائرين حينها أكثر من 7 ملايين زائر.