موسم الرياض 2022.. فعاليات ومفاجآت جديدة في موسم "فوق الخيال"

تحت شعار "فوق الخيال"، حلّ موسم الرياض 2022 في نسخته الثالثة، مع عديدٍ من الفعاليات والعروض الترفيهية، التي تجعل من المملكة العربية السعودية وجهة سياحية يقصدها الجميع من كل أنحاء العالم، كما حدث في عامي 2019 و2021.
أعلن تركي عبد المحسن آل الشيخ؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن موعد بدء موسم الرياض 2022 يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، وسيستمر في الغالب لمدة 70 يوماً قد تطول وفقاً للإقبال، فقد انتهت النسختان السابقتان في شهر مارس بالسنة التي تلي بدء الموسم.
وانطلقت النسخة الأولى في 11 أكتوبر 2019 تحت شعار "هنا الرياض.. تخيّل"، وكان مقرراً له الاستمرار لمدة 70 يوماً، تمّ تمديدها حتى 18 يناير في منطقة السفاري وصحاري الرياض، حتى نهاية مارس 2020 في البوليفارد، ووصل عدد الزائرين حينها أكثر من 7 ملايين زائر.
أما النسخة الثانية، فلم تعقد في عام 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتمّ تأجيلها إلى 20 أكتوبر 2021 تحت شعار "تخيّل أكثر"، حين شهد موسم الرياض إقبالاً فاق 10 ملايين زائر بفعاليات تخطت 7500 فعالية ما بين ألعابٍ إلكترونية وتجارب تفاعلية وحفلاتٍ غنائية ومسرحياتٍ عالمية، وأعلن تركي آل الشيخ؛ دخول موسم الرياض موسوعة جينيس كأكبر حدثٍ ترفيهي شامل، والحصول على شهادتيْن عالميتيْن.