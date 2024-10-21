المملكة تتصدر جهود تطوير النظام الصحي عالميًا وتطلق "التوأم الرقمي" لتعزيز الرعاية الذكية

وأوضح الجلاجل أن 3 آلاف ممارس دولي حصلوا على شهادة البورد السعودي ليسهموا في سد الفجوة الصحية في المملكة. وقد توسع البورد السعودي ليشمل أكثر من 170 برنامجًا صحيًا، مع زيادة عدد المقاعد في السنوات الخمس الأخيرة بأكثر مما تم خلال عقدين، لتصل إلى أكثر من 7 آلاف مقعد.