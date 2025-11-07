شرطة الرياض تضبط قائد مركبة متهور صدم شخصًا ودراجة نارية

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه قائد مركبة من نوع "بيك أب" يصدم دراجة نارية ثم ينحرف عن الطريق ليصعد على الرصيف أمام عدد من المحلات التجارية، متسببًا في أضرار مادية جسيمة، قبل أن تعلن الجهات الأمنية ضبطه تمهيدًا لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.