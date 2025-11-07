شرطة الرياض تضبط قائد مركبة متهور صدم شخصًا ودراجة نارية

أعلنت شرطة منطقة الرياض، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي، عن القبض على قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو وهو يصدم شخصًا ودراجة نارية، ويقود بتهور في أحد شوارع العاصمة، معرضًا حياة المارة للخطر.
وأوضحت الشرطة في بيانها أنها تمكنت من تحديد هوية الجاني والقبض عليه بعد إجراءات بحث وتحريات مكثفة، حيث تبين أنه استخدم مركبة مسروقة، وتسبب في إتلاف الممتلكات العامة وتعريض سلامة الآخرين للخطر.
وأكدت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه قائد مركبة من نوع "بيك أب" يصدم دراجة نارية ثم ينحرف عن الطريق ليصعد على الرصيف أمام عدد من المحلات التجارية، متسببًا في أضرار مادية جسيمة، قبل أن تعلن الجهات الأمنية ضبطه تمهيدًا لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.