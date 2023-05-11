"التسوية الودية" بـ"موارد وتنمية الرياض" تنهي دعوى جماعية لـ254 عاملاً مع إحدى الشركات

وأوضح فرع الوزارة بمنطقة الرياض أن الدعاوى التي تستقبلها إدارات التسوية الودية بشكل عام تشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها وبدل الإجازات، وكذلك المنازعات على كل ما يتعلق بالعمل وبنود العقود المبرمة بين الشركات والعمالة.