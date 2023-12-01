تزايد تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العالية نهاية الأسبوع واشتداد الأمطار في بعض المناطق يوم الأحد

وفي التفاصيل: تتأثر السعودية تدريجياً واعتباراً من ساعات مساء يوم السبت، بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العالية، حيث تنشط -بمشيئة الله- حالة من عدم الاستقرار الجوي في بعض المناطق، تعمل على نشاط السحب الرُكامية على أجزاءٍ من غرب وجنوب غرب المملكة.