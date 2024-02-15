"منصوب": الهزات الأرضية في البحر الأحمر تحدث باستمرار.. و"الشقيق" كانت الأقرب

قال رئيس رصد الزلازل في هيئة المساحة الجيولوجية المهندس طارق منصوب إن الهزات الأرضية في البحر الأحمر تحدث باستمرار وذلك تعليقًا على الهزة التي وقعت صباح الخميس، في حديثٍ مع العربية.
وأوضح أنه غالباً تكون أقل من درجتين على مقياس ريختر، مبينًا أن أقرب مدينة للهزة الأخيرة كانت مدينة "الشقيق" بمحافظة الدرب، وتبعد عن منطقة الهزة نحو 207 كم، وهي تعتبر أقرب إلى أسمرة في إريتريا.
وبيَّن أن مثل هذه الهزات لا تؤثر على المملكة العربية السعودية أو المناطق الساحلية على طول ساحل البحر الأحمر؛ لأنه تقع بمنتصف البحر داخل الفالق وهي تحدث نتيجة اتساع في قاع البحر وبسبب ذلك يحدث تباعد بين الصفيحة العربية والإفريقية وتنتج الهزات الأرضية.