"منصوب": الهزات الأرضية في البحر الأحمر تحدث باستمرار.. و"الشقيق" كانت الأقرب

وأوضح أنه غالباً تكون أقل من درجتين على مقياس ريختر، مبينًا أن أقرب مدينة للهزة الأخيرة كانت مدينة "الشقيق" بمحافظة الدرب، وتبعد عن منطقة الهزة نحو 207 كم، وهي تعتبر أقرب إلى أسمرة في إريتريا.