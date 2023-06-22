فيديو.. "الرميان" يشارك الرئيس الفرنسي إحدى الجلسات المغلقة في قمة باريس

وتستضيف فرنسا اليوم وغدًا، القمة الدولية "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وعدد من القادة الدوليين.