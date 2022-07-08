القيادة تعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة رئيس الوزراء السابق

وقال الملك المفدى "تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".