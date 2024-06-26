"سلطان بن سلمان" يزور معلمه السواط بالطائف ويطمئن على صحته

وتفصيلاً، زار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين معلمه ستر بن جابر السواط في منزله بحي السر بالطائف، حيث اطمأن على صحته وأثناء اللقاء دار حوار شيق بين الأمير سلطان بن سلمان وبين الأستاذ ستر السواط.