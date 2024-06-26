محليات

"سلطان بن سلمان" يزور معلمه السواط بالطائف ويطمئن على صحته

تعكس هذه الزيارات حرصه على العناية بالعلم والمعلم ووفاءً لأهل العلم
الأمير سلطان بن سلمان وستر بن جابر السواط
الأمير سلطان بن سلمان وستر بن جابر السواط

قام الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بزيارة أحد معلميه القدامى في محافظة الطائف وذلك وفاءً وتقديرًا له.

وتفصيلاً، زار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين معلمه ستر بن جابر السواط في منزله بحي السر بالطائف، حيث اطمأن على صحته وأثناء اللقاء دار حوار شيق بين الأمير سلطان بن سلمان وبين الأستاذ ستر السواط.

وتأتي هذه الزيارة وفاءً من الأمير سلطان بن سلمان لمعلميه، حيث سبق أن زار معلمه حمد الورهي قبل عدة سنوات وتمثل هذه الزيارات حرص الأمير سلطان بن سلمان على العناية بالعلم والمعلم ووفاءً لأهل العلم.

الطائف
الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز
ستر بن جابر السواط

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org