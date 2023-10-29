الأهالي خرجوا للتنزه والتعليم عن بُعد.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على تبوك وضواحيها

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة مساء أمس الأحد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين على تبوك وضواحيها؛ وسالت إثرها الأودية والشعاب.
وتفصيلاً، شملت الأمطار مراكز القليبة وأشواق وشقري وبئر ابن هرماس وبجدة والسرو، وعددًا من المراكز التابعة لمنطقة تبوك.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية، ابتداء من اليوم الاثنين إلى الجمعة المقبلة.
واستمر تعليم تبوك لليوم الثاني على التوالي بالتحول للتعليم عبر منصة "مدرستي"، وتعليق الدوام الحضوري في المدارس حرصًا على سلامة الطلاب نتيجة غزارة الأمطار، والتحذيرات الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وازدادت المتنزهات البرية التي تتميز بها منطقة تبوك جمالاً مع الأمطار، واكتست ببياض البَرَد، وتهادت السيول من قمم الجبال مُشكِّلة شلالات مائية جميلة؛ ما حفّز أهالي تبوك للتنزه في ظل هذه الأجواء الممطرة مع اعتدال درجة الحرارة.