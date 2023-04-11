جراحةٌ دقيقة لاستئصال ورم دموي بمنطقة ارتباط شرياني وعصبي لمريضة بالطائف

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في استئصال ورم دموي لمريضة في العقد الثالث من عمرها كان يوجد في وسط منطقة حساسة جدًّا بين الشرايين التي تغذي الرقبة والمخ والشرايين التي تغذي الطرف العلوي وتحديدًا بمثلث التقاء الرقبة مع الصدر والعضو العلوي.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لـ"صحة الطائف" وليد الثقفي لـ"سبق"، أن المريضة راجعت عيادة الأوعية الدموية بالمستشفى، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية إضافة إلى التاريخ المَرَضي لها؛ تَبَيّن تجدد نمو ورم سرطاني بحجم كبير يعود تاريخه لأكثر من 28 عامًا تَسَبب في تشوه شرياني وريدي وتكوّن ورم دموي في منطقة مخرجات الصدر في الجهة اليمنى، وأشارت الفحوصات الإشعاعية إلى صعوبة وحساسية موقع الورم؛ مما تَسبب في الضغط على أعصاب الطرف العلوي والضغط على الشريان السباتي وشريان تحت الترقوة.
وقال "الثقفي": إن الفريق الطبي المكون من الدكتور هيثم صالح البشري استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور إبراهيم الحمياني أخصائي الجراحة، والدكتور أسامة الزعبي أخصائي الجراحة؛ قرر إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال الورم والذي كان قربه من مناطق حساسية شريانية وعصبية يمثل تحديًا للفريق لإجراء الاستئصال مع الحفاظ على الأنسجة الطبيعية المحيطية.
وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، من غير الحاجة لإصلاح أي من الشرايين أو الأعصاب المحيطة بالورم. كما أن المريضة خرجت من المستشفى بعد يومين من غير أي مضاعفات وهي في صحة جيدة.