جراحةٌ دقيقة لاستئصال ورم دموي بمنطقة ارتباط شرياني وعصبي لمريضة بالطائف

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لـ"صحة الطائف" وليد الثقفي لـ"سبق"، أن المريضة راجعت عيادة الأوعية الدموية بالمستشفى، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية إضافة إلى التاريخ المَرَضي لها؛ تَبَيّن تجدد نمو ورم سرطاني بحجم كبير يعود تاريخه لأكثر من 28 عامًا تَسَبب في تشوه شرياني وريدي وتكوّن ورم دموي في منطقة مخرجات الصدر في الجهة اليمنى، وأشارت الفحوصات الإشعاعية إلى صعوبة وحساسية موقع الورم؛ مما تَسبب في الضغط على أعصاب الطرف العلوي والضغط على الشريان السباتي وشريان تحت الترقوة.