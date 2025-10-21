"التدريب التقني" يحقق التميز في توطين عقود التشغيل والصيانة بنسبة (80%)

حققت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, التميز في تحقيق متطلبات دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة, الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنسبة (80%)، مما وضعها ضمن أفضل (6) جهات حكومية في هذا الجانب.
وأكد نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي, التزام المؤسسة بجميع ما من شأنه تحقيق البرامج والمبادرات الوطنية لأهدافها، ومنها مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة.
وأشار إلى الإجراءات والمتطلبات الواردة في الدليل المنظم لهذه المبادرة التي تضمن جودة العمل وتحقيق المستهدفات، ومن بين هذه الإجراءات وضع خطة لتوطين عقود التشغيل والصيانة، تتضمن بيانات العقود في منصة إدارة الأصول والمرافق، وبلغ عدد العقود المسجلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 74 عقدًا، التي طُرِحت بمتطلبات التوطين والإعلان في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).
وأضاف الزنيدي أن جهود المؤسسة في تحقيق المبادرة لمستهدفاتها تتجاوز مجرد إبرام العقود مع الشركات التي تطبق معايير التوطين المطلوبة، فهي تعمل على إعداد وتدريب الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات إدارة المرافق والخدمات العامة في قطاع التشغيل والصيانة؛ بهدف تأهيلهم وتطوير أدائهم وتمكينهم من فرص العمل، ودعم تحقيق مستهدفات توطين القطاع.
يُذكر أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة هي مبادرة وطنية تهدف إلى زيادة نسبة توظيف المواطنين في عقود التشغيل والصيانة الحكومية، من خلال إلزام الشركات بزيادة نسبة السعودة، وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين في قطاعات متنوعة، منها صيانة المرافق والنظافة وتقنية المعلومات، وتتشارك في تنفيذها عدة جهات حكومية.