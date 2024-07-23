بعد تجديد تكليفه رئيسًا لـ"جامعة الباحة".. "الحسين": نستهدف الإسهام في المسيرة التنموية الشاملة بالمملكة

وقال "الحسين": هذه الثقة الغالية وسام شرف أعتز به، وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطني الغالي"؛ مضيفًا أن التعليم يحظى باهتمام ودعم قيادة حكومتنا الرشيدة، والتأكيد على أهمية توفير البيئة العلمية والتعليمية لأبناء هذا الوطن المعطاء في مختلف أرجائه واتساع رقعته، وتوفير البيئة المحفزة والجاذبة لأبناء الوطن لتولي مسؤولية النهوض بوطنهم في جميع المجالات.