بعد تجديد تكليفه رئيسًا لـ"جامعة الباحة".. "الحسين": نستهدف الإسهام في المسيرة التنموية الشاملة بالمملكة

رفع رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على الثقة بتجديد تكليفه رئيسًا لجامعة الباحة.
وقال "الحسين": هذه الثقة الغالية وسام شرف أعتز به، وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطني الغالي"؛ مضيفًا أن التعليم يحظى باهتمام ودعم قيادة حكومتنا الرشيدة، والتأكيد على أهمية توفير البيئة العلمية والتعليمية لأبناء هذا الوطن المعطاء في مختلف أرجائه واتساع رقعته، وتوفير البيئة المحفزة والجاذبة لأبناء الوطن لتولي مسؤولية النهوض بوطنهم في جميع المجالات.
وأعرب الدكتور "الحسين" عن تطلعه لتحقيق طموحات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مع منسوبي الجامعة؛ انسجامًا مع رؤية المملكة 2030م، والإسهام في المسيرة التنموية الشاملة في مناطق المملكة كافة.
ونوّه بالدعم الذي تحظى به الجامعة من أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ومتابعة وزير التعليم.