"الجوازات" تشارك في الاحتفاء باليوم الوطني الكويتي

وتوشحت منصات الجوازات في مطارات السعودية والمنافذ البرية بالأعلام الوطنية للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ورحبت "الجوازات" بالمسافرين القادمين إلى السعودية، وقامت بتوديع المغادرين إلى دولة الكويت، وتقديم الأعلام والهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة للأشقاء الكويتيين؛ للتعبير عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، ومدى التلاحم بين الأشقاء الخليجيين قيادة وشعبًا.