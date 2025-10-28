هيئة المساحة تُطلق حزم بيانات جيولوجية جديدة للربع الأخير من العام 2025

وفي هذا السياق، أفاد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، أن الحزم الجديدة من البيانات الجيولوجية المتاحة عبر بوابة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية, شملت ما يزيد عن 20 ألف متر طولي لأعمال المسح الطيفي عالي الدقة Hyper-spectral scanning لعينات الحفر اللبيّة بمكتبة الحفر الوطنية, والمشتملة على البيانات التفصيلية للمسح الطيفي للعينات اللبيّة الممسوحة ضوئيًا بدقة عالية، وإتاحتها للمستثمرين والباحثين والدارسين، التي تمثل 12 مشروعًا بمنطقة الدرع العربي التي قامت الهيئة بأعمال التنقيب عن المعادن فيها.