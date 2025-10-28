هيئة المساحة تُطلق حزم بيانات جيولوجية جديدة للربع الأخير من العام 2025

أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية, اليوم، حُزم بيانات جيولوجية جديدة؛ تأكيدًا لدورها الحيوي في تعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين ومعلومات علوم الأرض بالمملكة، من خلال توفير بيانات المسح الجيولوجية الموثوقة والمتنوعة العالية الجودة، بأحدث طرق ومعايير المسح المعمول بها عالميًا، ما يُعزز جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع التعدين في المملكة، ويُسهم في تنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي هذا السياق، أفاد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، أن الحزم الجديدة من البيانات الجيولوجية المتاحة عبر بوابة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية, شملت ما يزيد عن 20 ألف متر طولي لأعمال المسح الطيفي عالي الدقة Hyper-spectral scanning لعينات الحفر اللبيّة بمكتبة الحفر الوطنية, والمشتملة على البيانات التفصيلية للمسح الطيفي للعينات اللبيّة الممسوحة ضوئيًا بدقة عالية، وإتاحتها للمستثمرين والباحثين والدارسين، التي تمثل 12 مشروعًا بمنطقة الدرع العربي التي قامت الهيئة بأعمال التنقيب عن المعادن فيها.
وبيّن أن إضافة حزم البيانات الجيولوجية الجديدة من منتجات 21 مربعًا جيولوجيًا لأعمال المسح الجيوكيميائي السطحي لرسوبيات الأودية, متمثلة في الخرائط الكنتورية التي أُنتجت للمرحلتين الرابعة بواقع 10 مربعات جيولوجية، والمرحلة الخامسة بواقع 11 مربعًا جيولوجيًا، وشملت في كلتا المرحلتين خرائط تساوي توزيعات تراكيز العناصر لعدد 57 عنصرًا كيميائيًا, وخرائط تصنيف العناصر بواقع إجمالي بلغ 2394 خارطة متاحة للاستفادة منها عبر بوابة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية.
ونوّه المهندس الشمراني، بأن الطرح الحالي شمل تحديثًا للبيانات الوصفية التفصيلية الكلية لمواقع التمعدن بالمملكة، وتحديثًا شاملًا للبيانات الأساسية للآبار الاستكشافية والحفر والخنادق والبيانات الأساسية بمنطقة الدرع العربي.