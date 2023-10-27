مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية راعياً لمبادرة #شاهد_الأثر ضمن بطولات أرامكو للفرق التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تحرص دوماً على رعاية كافة المناسبات الوطنية انطلاقاً من مسؤولياتها المجتمعية ، حيث كانت الشريك الصحي الرسمي لمبادرة الاستثمار في المستقبل بنسخته السابعة F117 ، وقدمت الرعاية الطبية لسباق "فورمولا1" العالمي ، ورعت كأس السعودية للفروسية وسباق الخيل ، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ، وأعلنت مؤخراً عن رعايتها الطبية لموسم الرياض في نسخته الرابعة .