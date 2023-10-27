مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية راعياً لمبادرة #شاهد_الأثر ضمن بطولات أرامكو للفرق التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة

ترعى مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في إطار مبادرة #شاهد_الأثر ، حيث تحتضن مدينة الرياض للمرة الأولى نسخة هذا العام من بطولة الجولف للسيدات بنادي الرياض للجولف في الفترة من 27-29 أكتوبر بمشاركة نخبة لاعبات الجولف على مستوى العالم.
وقال الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي للمجموعة أننا فخورين بكوننا الراعي لسلسلة بطولات أرامكو للفرق ، ولهذا الحدث العالمي الذي سيسهم في رفع مستوى رياضة الجولف للسيدات وسيكون له الأثر الإيجابي على رياضات السيدات في المستقبل بإذن الله.
وأضاف الأستاذ فيصل أننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح المشترك مع صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية ، وإخراج هذا الحدث العالمي بالصورة التي تليق بمكانة وسمعة المملكة ، إذ قامت المجموعة بتوفير التغطية الطبية المتكاملة، عبر عيادة تشرف عليها كوادر طبية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، إضافة إلى توفير "بطاقات" فحص مجاني مبكر عن سرطان الثدي للمشاركات اللائي تمكّن من إنهاء المسار.
مؤكداً أ.النصار أن رعاية ومشاركة المجموعة تأتي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للمجموعة وحرصها على دعم كافة المناسبات الوطنية والمساهمة في إنجاحها، وتحقيق أهداف الفعالية في رفع الوعي المجتمعي حول سرطان الثدي، وتعزيز ثقافة نمط الحياة الصحية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
واختتم أ. النصار حديثه بالقول أن المجموعة اكتسبت خبرات كبيرة، من خلال رعايتها للعديد من الفعاليات المتنوعة، وتقديم الخدمات الطبية الإسعافية والطارئة بأعلى المعايير، للمشاركين والزوار.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تحرص دوماً على رعاية كافة المناسبات الوطنية انطلاقاً من مسؤولياتها المجتمعية ، حيث كانت الشريك الصحي الرسمي لمبادرة الاستثمار في المستقبل بنسخته السابعة F117 ، وقدمت الرعاية الطبية لسباق "فورمولا1" العالمي ، ورعت كأس السعودية للفروسية وسباق الخيل ، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ، وأعلنت مؤخراً عن رعايتها الطبية لموسم الرياض في نسخته الرابعة .