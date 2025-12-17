اكتمال المرحلة الأولى من تخصيص الأراضي عبر "منصة التوازن العقاري"

في خطوة تنظيمية مهمة، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض اكتمال المرحلة الأولى من مسار توفير الأراضي، ضمن برنامج التوازن العقاري، وذلك بعد تنفيذ القرعة الإلكترونية وبدء البيع على الخارطة.
وأوضحت الهيئة أن منصة التوازن العقاري أُطلقت في 11 سبتمبر، واستمر التسجيل حتى 23 أكتوبر، أعقبه إعلان المؤهلين في 9 نوفمبر، مع فتح باب الاعتراض لمدة شهر، وصولًا إلى إجراء القرعة الإلكترونية اليوم، بإشراف لجنة حكومية تضم عددًا من الجهات ذات العلاقة.
يُذكر أن البرنامج يستهدف تمكين المستفيدين من تملك أراضٍ بأسلوب منظم وعادل، من خلال نظام إلكتروني متكامل، يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المسجلين، دون أولوية للتسجيل المبكر.
ويمكن للمستفيدين المؤهلين الاطلاع على التفاصيل من خلال المنصة، خلال مدة 7 أيام من إعلان النتائج، واستكمال إجراءات توقيع العقد وسداد الدفعة الأولى بنسبة 20% خلال 60 يومًا، مع عدم أحقية تغيير موقع الأرض أو التنازل عنها لاحقًا.
للاطلاع على تفاصيل أكثر، يمكن زيارة المنصة عبر:
https://tawazoun.rcrc.gov.sa