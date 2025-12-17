اكتمال المرحلة الأولى من تخصيص الأراضي عبر "منصة التوازن العقاري"

وأوضحت الهيئة أن منصة التوازن العقاري أُطلقت في 11 سبتمبر، واستمر التسجيل حتى 23 أكتوبر، أعقبه إعلان المؤهلين في 9 نوفمبر، مع فتح باب الاعتراض لمدة شهر، وصولًا إلى إجراء القرعة الإلكترونية اليوم، بإشراف لجنة حكومية تضم عددًا من الجهات ذات العلاقة.