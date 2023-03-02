كأس العُلا للهجن.. الماضي يعانق الحاضر لإبراز الأهمية الثقافية والرياضية للهجن

وتستضيف محافظة العلا خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس 2023، هذا الحدث الاستثنائي في "ميدان العلا للهجن"، الذي سيقدم جوائز مالية قياسيّة هي الأعلى في العالم للشوط الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 80 مليون ريال، وسيشمل العديد من الأنشطة والفعاليات المتزامنة مع انطلاقته كجزء من فعاليات "لحظات العلا", ويتضمن 6 أشواط من سباق الماراثون تبلغ جوائزه 960 ألف ريال لكلّ شوط، وسلسلة من "السباقات التراثية" مكوّنة من 8 أشواط بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها 51.2 مليون ريال، بالإضافة إلى شوطين من "سباقات النخبة" بجوائز تبلغ 12 مليون ريال لكلّ شوط وسيشهد منافسة أكثر من 40 مطية سيتم اختبار قدراتها وسرعتها وتحملها على أرض محافظة العلا وموروثها الطبيعي والثقافي الذي لعبت الهجن فيه دورًا رئيساً يمكن رؤيته من خلال الرسومات والنقوش الصخرية المنتشرة في مختلف أرجائها، مما يبرز العلاقة الفريدة بين الإنسان والهجن والتي لا تزال مهمة جدًا لشعوب الجزيرة العربية في الوقت الحاضر.