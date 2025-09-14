رئيس الوزراء الكويتي يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، اليوم في قصر بيان، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وفي مستهل الاستقبال، نقل سمو وزير الداخلية تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–، وتمنياته لدولة الكويت حكومةً وشعبًا بدوام العز والرفعة.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة ودولة الكويت، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وحضر الاستقبال من الجانب السعودي الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، فيما حضره من الجانب الكويتي معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وعدد من كبار المسؤولين.