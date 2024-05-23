على خطى آبائهم.. "الحرس الوطني" يدفع بأبناء شهداء الواجب ضباطًا إلى ميادين الدفاع عن تراب الوطن

وضمّت قائمةُ الخريجين من أبناء شهداء الواجب كلًّا من: الخريج وليد عبدالله البلوي ابن الشهيد عبدالله البلوي من وزارة الدفاع، والطالب نواف قاسم الحربي ابن الشهيد قاسم الحربي من وزارة الدفاع، والخريج نايف فهد الدهيمي ابن الشهيد فهد الدهيمي من وزارة الدفاع، والخريج نادر مقبل العازمي ابن الشهيد مقبل العازمي من الحرس الوطني، والخريج عزام موسى العميري ابن الشهيد موسى العميري من وزارة الداخلية، والخريج موسى عيسى النجعي ابن الشهيد عيسى النجعي من الحرس الوطني، والخريج معيض فهد القحطاني ابن الشهيد فهد القحطاني من وزارة الحرس الوطني، والخريج فهد سعد السبيعي ابن الشهيد سعد السبيعي من وزارة الحرس الوطني، والخريج عبد المجيد سعود المطيري ابن الشهيد سعود المطيري من وزارة الدفاع، والخريج خالد سعد السبيعي ابن الشهيد سعد السبيعي من وزارة الحرس الوطني.