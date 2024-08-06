"أمن الطرق" تنبّه مستخدمي الطرق في جدة وتربة ورنية من أمطار متوسطة إلى غزيرة

واشتملت التعليمات كذلك على الابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة وإتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار، والابتعاد عن مواقع الأشجار؛ تجنبًا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، وتجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية.