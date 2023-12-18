"سلمان الدوسري" يطلق مساء اليوم إستراتيجية وهوية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

وتهدف الإستراتيجية إلى رفع إسهامات قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 47 مليار ريال بحلول عام 2030، انطلاقًا من أهمية القطاع الذي يُعد غنيًا بالفرص التي يمكن اغتنامها في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.