ورود و"طويلة".. شاهد ممازحة أمير جازان لطفلة بمهرجان العسل وردّها الذكي

وبعد التقاط الصور، سأل أمير المنطقة الطفلة عمّا ستفعل بالورود التي في يديها وهل ستقدمها لأي من الحاضرين أم له أو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز؟ فما كان منها إلا أن ردّت بسرعة وذكاء أن هذه الورود تقدّمها له هو شخصياً، وسلّمت بعفوية على الأمير محمد وسط ضحكات الحاضرين وإعجابهم بسرعة بديهتها.