ورود و"طويلة".. شاهد ممازحة أمير جازان لطفلة بمهرجان العسل وردّها الذكي

أظهر مقطع فيديو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وهو يمازح طفلة صغيرة، وذلك في أثناء فعاليات مهرجان عسل جازان الثامن، الذي أُقيم بمشاركة 55 نحالاً، في عاصمة الشهد وبوابة العسل "محافظة العيدابي".
وقال الأمير محمد بن ناصر، مداعباً الطفلة إنها ستقف بجانبه أثناء التقاط الصور نظراً لأنها "طويلة"، فابتسمت الطفلة التي كانت تحمل في يديها الورود.
وبعد التقاط الصور، سأل أمير المنطقة الطفلة عمّا ستفعل بالورود التي في يديها وهل ستقدمها لأي من الحاضرين أم له أو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز؟ فما كان منها إلا أن ردّت بسرعة وذكاء أن هذه الورود تقدّمها له هو شخصياً، وسلّمت بعفوية على الأمير محمد وسط ضحكات الحاضرين وإعجابهم بسرعة بديهتها.
وكان أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، قد رعى، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، حفل افتتاح "مهرجان عسل جازان" في نسخته الثامنة، الذي ينظّمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بساحة المركز الحضاري في محافظة العيدابي.