الهيئة العامة للأمن الغذائي تطلق خدمة تفاعلية لمزارعي القمح المحلي

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح الاستفادة من مجموعة من الخدمات وهي: (حجز مقر التوريد- حجز موعد التوريد- الاستعلام عن بيانات الرخص المسجلة- الحصول على قوائم الشحنات المستلمة- إلغاء مقر التوريد- إلغاء موعد- الاستعلام عن المواعيد المسجلة).