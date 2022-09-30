شاهد من خطبة الجمعة بكوسوفو.. إمام الحرم "الجهني": الإسلام سعادة وللإنسان حركتان

كما أنها دعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروالصبر على ما أصابك، دعوة إلى التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، دعوة إلى تقوى الله في السر والعلانية وحفظ حدوده، دعوة إلى الخوف من عقاب الله والرجاء لرحمته والاستعداد للقائه، دعوة إلى ذكر الله كثيرًا بلسانك وقلبك قائمًا وقاعدًا وعلى جنبك، دعوة إلى انتهاز فرصة الشباب والصحة والحياة قبل زوالها، دعوة إلى الاستعداد للموت وسكراته والقبر وضيقه وظلماته ويوم الحشر وعسرته وأهواله ومزعجاته، دعوة إلى النجاة من عذاب النار والفوزبالجنة دار النعيم والقرار، دعوة إلى المسابقة إلى الخيرات والمنافسة في الأعمال الصالحات، دعوة إلى التوبة النصوح في جميع الأوقات من جميع الذنوب والسيئات قبل انقطاع العمل وهجوم الموت ودوام الحسرات، قال الله تعالى: ﴿وتُوبُوا إلى اللَّهِ جَمِيعًا أيُّهَ المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ .