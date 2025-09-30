قطار الرياض .. استئناف خدمة القطار بمحطتي مطار الرياض بعد توقف مؤقت

أعلن الحساب الرسمي لخدمة عملاء النقل العام بمدينة الرياض، مساء اليوم، استئناف الخدمة في محطتي المطار صالة 1-2 وصالة 3-4، مقدمًا الشكر للمسافرين على صبرهم وتعاونهم خلال فترة التوقف المؤقت.
وكان الحساب قد أوضح في وقت سابق من اليوم أن الخدمة توقفت مؤقتًا في المحطتين المذكورتين، حيث جرى توفير حافلات بديلة لنقل الركاب من صالتي 1-2 و3-4 إلى محطة المطار صالة 5 (بوابة 1)، ومنها يمكنهم استخدام القطار باتجاه محطة كافد والعكس.
وأكدت خدمة عملاء النقل العام أن هذا الإجراء المؤقت جاء حرصًا على ضمان استمرار حركة الركاب بانسيابية، مع الالتزام بتقديم التحديثات أولًا بأول، مشيرة إلى أن الخدمة عادت الآن إلى وضعها الطبيعي في جميع المحطات.