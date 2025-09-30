قطار الرياض .. استئناف خدمة القطار بمحطتي مطار الرياض بعد توقف مؤقت

وأكدت خدمة عملاء النقل العام أن هذا الإجراء المؤقت جاء حرصًا على ضمان استمرار حركة الركاب بانسيابية، مع الالتزام بتقديم التحديثات أولًا بأول، مشيرة إلى أن الخدمة عادت الآن إلى وضعها الطبيعي في جميع المحطات.