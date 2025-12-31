"صحي المدينة" يحذّر من إشعال الحطب بالأماكن المغلقة: خطر على الحياة

وأوضح التجمع أن من أبرز المخاطر الناتجة عن إشعال الحطب في أماكن غير جيدة التهوية، التسمم بغاز أول أكسيد الكربون، وتهيّج الجهاز التنفسي، وحدوث نوبات ربو، وضيق في التنفس، ومضاعفات قلبية، مشيرًا إلى أن الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي هم الأكثر تأثرًا بهذه المخاطر.