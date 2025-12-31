"صحي المدينة" يحذّر من إشعال الحطب بالأماكن المغلقة: خطر على الحياة

حذّر تجمع المدينة المنورة الصحي من خطورة إشعال الحطب في الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية، خاصة خلال فصل الشتاء، لما قد يسببه من مضاعفات صحية خطيرة قد تهدد الحياة.
وأوضح التجمع أن من أبرز المخاطر الناتجة عن إشعال الحطب في أماكن غير جيدة التهوية، التسمم بغاز أول أكسيد الكربون، وتهيّج الجهاز التنفسي، وحدوث نوبات ربو، وضيق في التنفس، ومضاعفات قلبية، مشيرًا إلى أن الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي هم الأكثر تأثرًا بهذه المخاطر.
وأكد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة، داعيًا إلى تجنّب إشعال الحطب في الأماكن المغلقة، وضرورة تركيب أجهزة كشف غاز أول أكسيد الكربون في المنازل، ومراقبة المصابين بأمراض الجهاز التنفسي، والمبادرة بمراجعة أقرب منشأة صحية عند الشعور بأي أعراض مثل الدوخة أو الصداع أو ضيق التنفس.
وختم التجمع دعوته بالتأكيد على أهمية اتباع السلوكيات الصحية الوقائية، باعتبار الوقاية خط الدفاع الأول لحماية أفراد المجتمع وسلامتهم.