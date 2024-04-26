"شؤون الحرمين" تباشر نظافة وتجفيف صحن المطاف لسلامة ضيوف الرحمن

وأوضحت أنه تمّت تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج بعد هطول الأمطار، وتكثيف الجهود لإزالة آثار الأمطار التي هطلت، من أجل المحافظة على سلامة المصلين والمعتمرين ليؤدوا مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة، وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه؛ للإسهام الفاعل في عملية التجفيف.