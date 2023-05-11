في عملية نادرة.. فريق بـ"قوى الأمن" ينجح في استئصال ورم سرطاني بجمجمة مريض

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى قوى الأمن بالرياض، في إنهاء معاناة مريض من ورم سرطاني في قاع الجمجمة يصيب شخصًا واحدًا من كل مليون، واستئصال الورم دون أي مضاعفات، في عملية نادرة وعالية الخطورة، باستخدام المنظار الجراحي عن طريق الأنف دون أي شق جراحي خارجي.
وأكد استشاري جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار الدكتور "إبراهيم العريفي"، المشارك ضمن الفريق الطبي المعالج، أن المريض كان يعاني بسبب أعراض غير مباشرة منها عدم استقرار نسبة أملاح الدم ما أدى إلى احتباس البول وتغير في السلوك الإدراكي، وبعد إجراء الفحوص السريرية والإشعاعية اللازمة، تبيّن وجود ورم في قاع الجمجمة ضاغط على جذع الدماغ ومحيط به شرايين الدم المغذية للدماغ وأعصاب الحركة والإحساس، وتم اتخاذ القرار الطبي بمشاركة وحدة المخ والأعصاب وطب التخدير بإجراء العملية.
من جهة أخرى، أوضح اختصاصي أول جراحة المخ والأعصاب المشارك ضمن الفريق الطبي الدكتور "باسم نور إلهي"، أن خطورة هذه العملية تكمن في موقع الورم المعقد في مقدمة جذع الدماغ، ما يتطلب فريقًا طبيًا متمكنًا وتجهيزات طبية متقدمة، مؤكدًا أن استئصال الورم شكل تحديًا كبيرًا للفريق الطبي نظرًا لموقعه القريب من المراكز الحيوية، ولكن خرج المريض من غرفة العمليات دون حدوث أي مضاعفات، ويتلقى الرعاية الطبية تمهيدًا لخروجه بإذن الله.