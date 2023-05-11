في عملية نادرة.. فريق بـ"قوى الأمن" ينجح في استئصال ورم سرطاني بجمجمة مريض

من جهة أخرى، أوضح اختصاصي أول جراحة المخ والأعصاب المشارك ضمن الفريق الطبي الدكتور "باسم نور إلهي"، أن خطورة هذه العملية تكمن في موقع الورم المعقد في مقدمة جذع الدماغ، ما يتطلب فريقًا طبيًا متمكنًا وتجهيزات طبية متقدمة، مؤكدًا أن استئصال الورم شكل تحديًا كبيرًا للفريق الطبي نظرًا لموقعه القريب من المراكز الحيوية، ولكن خرج المريض من غرفة العمليات دون حدوث أي مضاعفات، ويتلقى الرعاية الطبية تمهيدًا لخروجه بإذن الله.