رالي داكار السعودية 2023 يستقطب 820 سائقًا وملاحًا من 68 جنسية

وتأخذ النسخة الـ45 من رالي داكار السعودية المشاركين في مغامرة تمتد من شواطئ البحر الأحمر، مرورًا برمال صحراء السعودية، وصولاً إلى الدمام على ساحل الخليج العربي. ويستهل السائقون المسيرة برحلة تمهيدية من مخيم البحر في المناطق الجبلية الشمالية الغربية قبل التوجه إلى أقصى الجنوب الشرقي، مرورًا بـ(العلا، حائل، الدوادمي، الرياض، حرض، الربع الخالي، شيبة، الهفوف والدمام).