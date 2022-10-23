"التدريب التقني والمهني" تعلن بدء التسجيل في برامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتح باب القبول والتسجيل الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الدبلوم بالكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.
وأوضح خالد بركات، المدير العام لشؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب والمهني، أن فترة التسجيل للفصل الثاني من عام 1444هـ في مرحلة الدبلوم في الفترتَيْن الصباحية والمسائية ستبدأ من اليوم الأحد 27 ربيع الأول 1444هـ إلى يوم الخميس الموافق 2 ربيع الآخر 1444هـ، وسيكون التقديم متاحًا في جميع المنشآت التدريبية المنتشرة في مختلف مناطق السعودية عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://adm.tvtc.gov.sa/registration
وأضاف بركات بأن "جميع البرامج التي تقدمها المؤسسة تهدف إلى رفع الكفاءة العلمية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، في تخصصات نوعية، يحتاج إليها سوق العمل؛ وهو ما يؤهِّلهم ليكونوا بنية أساسية، تساهم في نهضة المجتمع وتقدُّمه".